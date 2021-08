Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kind auf Zebrastreifen angefahren

Apolda (ots)

Kurz vor 14:00 Uhr, am 25.08.2021 erhielt die Polizei Apolda die Mitteilung, dass ein Kind auf dem "Zebrastreifen" in der Bachstraße in Apolda angefahren wurde. Die sofort in Alarmbereitschaft versetzten Beamten konnten vor Ort zum Glück feststellen, dass der 11jährige Junge offenbar nur leichte Verletzungen in Form von Prellungen davon trug. Zeugen berichteten, dass ein bis dato noch unbekannter älterer Fahrzeugführer im Pkw Dacia zunächst seine Fahrt verlangsamte, dann der Motor aber aufheulte und er wieder beschleunigte. In Folge dessen fuhr er das Kind an, welches sich zu diesem Zeitpunkt mit dem Fahrrad gerade von der Goldgasse kommend in Richtung Sparkasse bewegte. Der Mann fuhr unbeirrt einfach weiter. Das Kind wurde sicherheitshalber zur weiteren Untersuchung ins Robert-Koch-Krankenhaus gebracht.

Da das Kennzeichen des Verursachers durch Zeugen bekannt gemacht werden konnte, wurde durch die Beamten im Stadtgebiet von Apolda nach dem Unfallverursacher gesucht, nachdem er an seiner Wohnanschrift nicht angetroffen werden konnte. In der Friedrich-Engels-Straße wurde er schließlich im Gegenverkehr gesichtet und wenig später angehalten. Hier gab der 77jährige an, keinen Zusammenstoß bemerkt zu haben. Jedoch habe er einen Fahrradfahrer stürzen sehen, einen möglichen Zusammenhang mit dem Überfahren des Fußgängerüberwegs durch ihn selbst jedoch nicht gesehen. Er hat nun mit einer Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung mit Unfallflucht zu rechnen.

