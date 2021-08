Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Diebstahl

Weimar (ots)

In der Zeit vom 23.08.2021, 18:15 Uhr bis zum 24.08.2021, 06:15 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einem Baustellengelände an der Karolinenpromenade. Hierzu wurden Schrauben entfernt und der Bauzaun herausgehoben. Im Anschluß wurde ein Toiletten- und Dusch-container aufgehebelt und darin befindliche Spiegel beschädigt. Weiterhin wurde versucht einen Baucontainer zu öffen, was jedoch nicht gelang, da die Arbeiter einen Radlader vor der Tür des Containers abgestellt hatten.Vermutlich wurde in der Folge der Radlader aus Frust beschädigt. An einen weiteren Container wurde mittels schwarzer Farbe ein Graffiti in der Größe von 3 m x 86 cm gesprüht. Die Täter konnten unerkannt flüchten, Entwendet wurde nicht's, der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 2.500 Euro.

