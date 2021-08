Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Diebstahl

Weimar (ots)

Am 24.08.2021 in der Zeit von 11:30 Uhr bis 12:00 Uhr wurde in der Fuldaer Straße ein Rasenmäher durch unbekannte Täter entwendet. Der Mäher stand auf einer Grünfläche vor einem Wohnhaus und wurde bei der Absuche auch im Umfeld des Gebäudes nicht aufgefunden.Der entstandene Schaden beläuft sich auf 1.200 Euro.

