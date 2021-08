Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfallflucht

Weimar (ots)

Am 24.08.2021 gegen 16:00 Uhr befuhr die Fahrerin eines Pkw Dacia die B 87 aus Umpferstedt kommend in Richtung Mellingen. Ein Pkw-Fahrer überholte trotz Gegenverkehr einen vor ihm fahrenden Lkw und es kam zur Kollision an den Außenspiegeln. Der Verursacher, laut Angaben der Dacia-Fahrerin ein älterer Herr, fuhr weiter ohne sich um den Schaden zu kümmern. Am Dacia wurde der Außenspiegel zerstört sowie die Fahrer-tür beschädigt. Es enstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell