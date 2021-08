Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wiederholt Wildunfall

Neustedt (ots)

Auf der Landstraße zwischen Neustedt und Gebstedt kam es am 24.08.2021, gegen 06:00 Uhr zu einem Wildunfall. Ein 41jähriger VW-Fahrer befuhr die besagte Straße, als plötzlich ein Reh auf die Fahrbahn sprang. Er konnte einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden. Das Tier lief im Anschluss davon. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell