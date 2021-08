Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Knapp 100 Meter Kupferrohr entwendet

Apolda (ots)

Zwischen dem 16.08.2021 und dem 24.08.2021, 13:30 Uhr entwendeten unbekannte Täter aus einem im Umbau befindlichen Haus in der Hermstedter Straße in Apolda ca. 105 Meter Kupferrohre aus drei unbewohnten Wohnungen. Der oder die Täter hatten die Hauseingangstür aufgedrückt und dabei zudem das Türschloss beschädigt. Es entstand insgesamt ein Schaden in Höhe von ca. 800 Euro.

