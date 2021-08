Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mitgeführte Drogen aufgefunden

Apolda (ots)

Ein 31jähriger Mann, ohne festen Wohnsitz, wurde am 24.08.2021, gegen 10:00 Uhr in Apolda, in der Weimarischen Straße einer Personenkontrolle unterzogen. Die Beamten fanden bei der Durchsuchung zwei Cliptütchen mit kristalliner Substanz. Eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurde gefertigt. Der Beschuldigte ist der Polizei wegen ähnlicher Delikte bereits hinlänglich bekannt.

