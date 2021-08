Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schlösser geklaut

Jena (ots)

Am Salvador-Allende-Platz sind Unbekannte in drei Kellerräume eingedrungen. Eine Nutzerin meldete am Montagvormittag den Einbruch bei der Polizei Jena. Der oder die Täter verschafften sich Zugang zum Mehrfamilienhaus und brachen die Vorhängeschlösser der Türen auf. Sowohl den Schließriegel, als auch die Halterungen nahmen der oder die Täter mit. Augenscheinlich entstand kein weiteres Beutegut, dies muss aber abschließend noch geklärt werden. Nach dem Aufbruch entfernten sich die Unbekannten unerkannt. Als Zeitfenster für die Tat gab die Geschädigte Juni bis zum Sonntagabend an.

