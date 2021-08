Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fehlende Argumente

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Zu einem Konflikt, der schließlich in einer körperlichen Auseinandersetzung endete, kam es am Montagabend in Eisenberg. Zwei 25-Jährige gerieten zunächst in Streit. Doch als dann plötzlich die Argumente ausgingen, packte der eine Streithahn den anderen fest am Kragen, schubste ihn und schlug ihn letztlich noch ins Gesicht.

