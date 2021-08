Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unachtsamkeit führt ins Krankenhaus

Saale-Holzland-Kreis (ots)

In Porstendorf kam es Montagvormittag zu einem Auffahrunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Ein Skoda-Fahrer und die Fahrzeugführerin eines Audis befuhren die Bundesstraße 88 aus Richtung Jena kommend, als der Fahrer des Skoda nach links in einen Feldweg abbiegen wollte. Verkehrsbedingt stoppte er sein Fahrzeug, was die dahinterfahrende Frau allerdings zu spät bemerkte und auf den vor ihr haltenden Pkw auffuhr. Durch die Kollision verletzte sich die Audi-Fahrerin und wurde ins Krankenhaus gebracht. Beide beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

