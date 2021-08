Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wertstoffhof beklaut

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Die meisten Menschen fahren zum Wertstoffhof, um dort etwas abzuladen - vorwiegend alten Unrat, Papier oder Plaste. In Eisenberg haben Unbekannte das System jedoch einfach umgedreht und etwas mitgenommen. Wie am Montagmorgen der Polizei mitgeteilt wurde, sind der oder die Täter über den Zaun gestiegen und haben zielgerichtet das Büro aufgesucht. Durch das Aufhebeln einer Fensterscheibe konnten so diverse Wasser- und Pfandflaschen aus dem Inneren entwendet werden.

