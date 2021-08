Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wieder Schmierfinken am Werk

Weimar (ots)

Am 23.08.2021 gegen 06:30 Uhr wurde die Weimarer Polizei durch einen Wachschutz informiert, dass durch unbekannte Täter, vermutlich mittels schwarzem Edding-Stift, diverse Graffiti auf Bänken am Tempelherrenhaus, den Fensterläden des Borkenhäuschens sowie am Shakespeare-Denkmal angebracht wurden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Auch am Gebäude des Kommunalservice Weimar in der Schwanseestraße wurde ein Graffiti in der Größe von 9 m x 90 cm, mittels roter, grüner, gelber und silberner Farbe an die Fassade gesprüht.

Ebenfalls mit schwarzem Edding wurde eine Hauseingangstür in der Wagnergasse dekoriert. Auch in der Nähe stehende Parkbänke wurden mit Schriftzügen versehen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell