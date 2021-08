Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfallfluchten

Weimar (ots)

Die Fahrerin eines BMW Mini hatte ihren Pkw ordnungsgemäss in der Kantstraße am Fahrbahnrand geparkt. Ein unbekanntes Fahrzeug, welches vermutlich die Kantstraße aus Richtung Haeckelstraße kommend befuhr, streifte den Mini beim Vorbeifahren an der linken Fahrzeugseite und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zum Verursacher liegen derzeit keine Hinweise vor. Am Mini entstand Sachschaden.

Eine weitere Unfallflucht ereignete sich gegen 18:15 Uhr im Parkhaus des Weimar-Atriums. Vermutlich streifte ein Fahrzeugführer beim Ausparkenden den neben ihm stehenden Pkw und verließ pflichtwidrig die Unfallstelle.Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Die Sichtung der Video-aufzeichnung des Parkhauses erfolgt am heutigen Tag.

