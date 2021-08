Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsunfall

Weimar (ots)

Am 23.08.2021 gegen 15:05 Uhr ereignete sich an der Kreuzung Fuldaer Straße / Brahmsstraße ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Die Fahrerin eines Pkw Renault befuhr die Fuldaer Straße aus Richtung Schwanseestraße kommend mit der Absicht, nach links in die Brahmsstraße abzubiegen. Hierbei übersah sie einen im Gegenverkehr fahrenden Pkw. Dessen Fahrer hatte keine Möglichkeit ihr auszuweichen und es kam zum Zusammenstoß. Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug der Verursacherin gegen einen parkenden Skoda geschleudert. An allen drei Pkw enstanden Sachschäden in Höhe von insgesamt 13.000 Euro. Die Renault-Fahrerin wurde leicht verletzt.

