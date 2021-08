Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Linker Außenspiegel beschädigt

Apolda (ots)

In der Heinrich-Heine-Straße in Apolda kam es am 23.08.2021, gegen 07:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Eine 30jährige Ford-Fahrerin befuhr die Heinrich-Heine-Straße in Richtung Reuschelstraße. Aus Unachtsamkeit kam sie zu weit nach rechts und streifte hierbei den Außenspiegel am Pkw Mazda des 26jährigen Geschädigten. Dieser erschien alsbald vor Ort, so dass ein Personalienaustausch stattfinden konnte. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro.

