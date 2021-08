Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Betrug noch rechtzeitig vereitelt

Apolda (ots)

Ein 83jähriger Apoldaer teilte am gestrigen 23.08.2021 der Polizeiinspektion Apolda mit, dass er offenbar einer Betrugshandlung erlegen ist. Er hatte am 21.08.2021 ein Paket erhalten, welches eine Apple Watch enthielt, wie er nach Öffnung feststellen musste. Diese habe er jedoch definitiv nicht bestellt. Er führte ferner aus, dass er eine Bekannte in Ghana habe, die ihn aufgefordert hätte, das Paket anzunehmen, um es später dorthin weiter zu senden. Dazu kam es nicht, so dass es bei einem versuchten Betrug blieb. Die Uhr wird dem Geschädigten, einem Online-Händler, nunmehr durch den Mitteiler wieder zurück gesandt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell