Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Alarm durch Regenmassen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Durch den Starkregen wurde am Sonntagabend ein Polizeieinsatz in Kahla ausgelöst. In einem Supermarkt ging, gegen 18:00 Uhr, plötzlich der Einbruchsalarm los. Doch von möglichen Einbrechern fehlte jede Spur und der Markt war ordnungsgemäß verschlossen. Vielmehr die Masse an Regen war für den Alarm verantwortlich. Im Getränkemarkt lief ein Wasserrohr über, da es die Regenmassen nicht mehr bändigen konnte. Daraufhin lösten gleich vier Bewegungsmelder aus.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell