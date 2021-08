Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Sprayer zogen durch die Stadt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

In Eisenberg haben unbekannte Graffiti-Sprayer mehrere Schriftzüge in schwarzer und silberner Farbe an Fassaden im gesamten Stadtgebiet angebracht. Dies wurde am Sonntagvormittag der Polizei gemeldet. Sowohl Häuser in der Fabrikstraße, als auch in der Leipziger Gasse und am Leipziger Tor waren von den Schmierereien betroffen. Doch nicht nur Hauswände waren Ziele der Unbekannten. Ebenso besprühten der oder die Täter sechs Zustellerfahrzeuge der Bundespost und Verteilerkästen der Stadtwerke und der Telekom. Hinweise zu den Tätern liegen derzeit nicht vor.

