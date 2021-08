Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Graffiti

Weimar (ots)

In der Zeit vom 21.08.2021, 22:00 Uhr bis zum 22.08.2021, 10:45 Uhr wurden in der Schwanseestraße insgesamt 5 dort geparkte Lkw mit schwarzer, weißer und roter Farbe besprüht. Die Schriftzüge befanden sich sowohl an die Aufliegern als auch an den Zugmaschinen. Der enstandene Schaden wird auf insgesamt 2.500 Euro geschätzt.Hinweise zu dem oder den Tätern liegen derzeit nicht vor.

