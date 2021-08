Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Sachbeschädigung

Weimar (ots)

Am 22.08.2021 gegen 00:20 Uhr wurden im Bereich vor der Polizei-inspektion Weimar, Am Kirschberg, sowie in der Friedrich-Ebert-Straße mehrere Wahlplakate verschiedener Parteien durch unbekannte Täter in Brand gesetzt. In der Ebert-Straße und der Buttelstedter Straße wurden weitere Plakate heruntergerissen. Hinweise liegen derzeit nicht vor.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell