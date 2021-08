Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsunfall

Weimar (ots)

Am 22.08.2021 gegen 11:10 Uhr ereignete sich im Bereich der Bus-wendeschleife in der Bodelschwinghstraße ein Verkehrsunfall zwischeneinem Linienbus und einer Pkw-Fahrerin. Der Fahrer des Busses verliess mit seinem Fahrzeug den Haltestellenbereich und hatte die Absicht, nach links in die Bodelschwinghstraße abzubiegen. Hierbei übersah er einen auf der Hauptstraße fahrenden Pkw BMW Mini. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt.

