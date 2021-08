Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wildunfall

Weimar (ots)

Am 23.08.2021 gegen 03:45 Uhr befuhr der Fahrer eines Pkw Hyundaidie B 7 aus Richtung Nohra kommend in Richtung Weimar. 100 Meter vor der Pension "Zum alten Kommandanten" überquerten zwei Wildschweine die Fahrbahn und der Pkw-Fahrer kollidierte mit einem der Tiere. Einer der Schwarzkittel wurde bei dem Zusammenstoß tödlich verletzt, dass Zweite konnte fliehen. Am Pkw enstand Sachschaden, Personen wurden nicht verletzt.

