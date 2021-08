Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Berauscht ohne Fahrerlaubnis

Weimar (ots)

Am Samstagabend kontrollierten die Beamten in Blankenhain in der Sophienstraße einen 61-jährigen Mopedfahrer. Dieser war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,05 Promille.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell