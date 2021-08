Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Bei Unfall leicht verletzt

Weimar (ots)

Am Freitagnachmittag fuhr eine 30-Jährige mit ihrem Pkw Fiat aus Blankenhain kommend in Richtung der Ortslage Keßlar. Beim Durchfahren einer Linkskurve verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und überfuhr einen Leitpfosten. Anschließend geriet sie in den Straßengraben und überschlug sich. Der Pkw kam ca. 15m außerhalb der Fahrbahn auf der Beifahrerseite zum Liegen. Die Fahrerin wurde leicht verletzt und in ein Klinikum gebracht. Ihr Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

