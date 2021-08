Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zaun einer Pferdekoppel beschädigt

Weimar (ots)

Am Samstagmorgen beschädigten unbekannte Täter in der Zeit von 05:00 bis 05:30 Uhr in der Ortslage Mönchenholzhausen den Zaun einer Pferdekoppel. Daraufhin verließen sechs Pferde die Koppel und liefen in Richtung B7. Durch die eingesetzten Beamten konnte die Pferde auf einem Feld in Höhe der Abfahrt Mönchenholzhusen festgestellt und eingefangen werden. Zu einem Betreten der Fahrbahn bzw. Gefährdung von Verkehrsteilnehmern durch die Pferde kam es nicht.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell