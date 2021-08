Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pkw-Spiegel beschädigt

Weimar (ots)

Unbekannte Täter beschädigten in der Nacht zu Samstag bei einem geparkten Pkw Toyota in der Döllstädtstraße den linken Außenspiegel. Es entstand Sachschaden in Höhe von 300 Euro.

