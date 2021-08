Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Graffiti-Täter festgestellt

Weimar (ots)

Am Samstagmorgen gegen 2 Uhr informierte ein Lokführer die Polizei, dass es im Bereich der Gleise am Bahnhof Weimar nach Farbe riechen soll. Durch die eingesetzten Kräfte wurde ein frisches, großflächiges Graffiti an einem Triebfahrzeug der Bahn festgestellt. Im Nahbereich lag eine Sprühdose in entsprechender Farbe. Auf dem Bahnsteig konnte eine 42-jährige männliche Person mit passender Farbe an den Händen und der Kleidung festgestellt werden. Bei der Durchsuchung seiner Sachen wurde ein Farbsprühkopf aufgefunden. Die entsprechende Anzeige gegen ihn wurde gefertigt.

