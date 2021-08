Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mehrere Funde bei Vollstreckung eines Haftbefehls

Weimar (ots)

Am Freitagvormittag vollstreckten die Polizeibeamten einen Haftbefehl gegen einen 31-Jährigen. Der Gesuchte konnte in der Wohnung einer Bekannten in der Berliner Straße festgestellt werden. In der besagten Wohnung wurden weiterhin diverse entwendete und unterschlagene Fahrräder, Personaldokumente und Mobiltelefone aufgefunden und sichergestellt. Weiterhin wurden geringe Mengen Betäubungsmittel aufgefunden. Der 31-Jährige konnte die ausstehende Geldstrafe für den Haftbefehl nicht bezahlen, woraufhin er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde.

