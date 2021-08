Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ladendieb mit Haftbefehl

Weimar (ots)

Am Freitagabend begab sich ein 33-Jähriger trotz bestehenden Hausverbots wegen eines vorangegangenen Diebstahls in einen Einkaufsmarkt in der Friedenstraße. Dort entwendete er ein Päckchen Tabak und wollte den Markt verlassen. Er wurde dabei durch einen Marktmitarbeiter beobachtet und zwecks Aufnahme seiner Personalien in das dortige Büro gebeten. Da er sich nicht ausweisen konnte, wurde die Polizei verständigt. Der 33-Jährige wurde vor dem Eintreffen der Polizeibeamten gegenüber den Mitarbeitern immer aggressiver und beleidigte sie. Außerdem versuchte er das Büro zu verlassen. Er nahm daraufhin einen zufällig herumliegenden Ball und schoss diesen mit dem Fuß mehrfach in Richtung der Mitarbeiter des Marktes, wobei eine Mitarbeiterin leicht verletzt wurde. Weiterhin wurde bei der Durchsuchung bei dem Ladendieb ein Einhandmesser aufgefunden. Da er die Geldstrafe zum bestehenden Haftbefehl nicht bezahlen konnte, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell