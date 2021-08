Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfallflucht mit Zeugen

Apolda (ots)

Am Samstag, den 21.08.2021 beobachtete ein unbeteiligter Zeuge eine Verkehrsunfallflucht. Ein Alfa Romeo beschädigte zwischen 13:10 Uhr und 13:20 Uhr einen geparkten Mercedes S350d auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes in der Utenbacher Str. Anschließend verließ der Fahrer den Parkplatz pflichtwidrig. Am Mercedes entstand ein Schaden von ca. 2500 Euro. Der unbeteiligte Zeuge konnte sich das Kennzeichen des Verursachers merken und hinterließ eine schriftliche Information am beschädigten Fahrzeug. Nun wird wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt.

