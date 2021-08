Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrradfahrer übersehen

Apolda (ots)

Am Samstag, den 21.08.2021 ereignete sich um 16:00 Uhr am Kreisverkehr am Schrönplatz in Apolda ein Verkehrsunfall. Ein 42-jähriger Radfahrer befuhr mit seinem Rennrad die Friedrich-Engels-Str. in Richtung Kreisverkehr. Als sich der Fahrradfahrer im Kreisverkehr befand fuhr eine 59-jährige Audifahrerin von der Schleifenstraße kommend in diesen ein. Dabei übersah sie den Radfahrer und als dieser den Kreisverkehr in Richtung Bachstraße verlassen wollte kam es zum Zusammenstoß zwischen Auto und Fahrrad, wobei der Radfahrer leicht verletzt wurde. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von 400 Euro. Die Audifahrerin muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

