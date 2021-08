Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern

Jena (ots)

Am frühen Samstagnachmittag befuhr ein 20jähriger Radfahrer den Radweg von Großlöbichau in Richtung Bürgel. Kurz vor der Ortslage Lucka fuhr er an einer unübersichtlichen Kurve zu weit nach links und kollidierte mit einer entgegenkommenden 55jährigen E-Bike-Fahrerin. Infolge des Zusammenstoßes wurde der Radfahrer leicht und die E-Bike-Fahrerin schwer verletzt. Beide wurde in angrenzende Krankenhäuser eingeliefert.

