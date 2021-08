Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Graffiti

Weimar (ots)

Am 19.08.2021 wurde der Weimarer Polizei mitgeteilt, daß ebenfalls Graffitis mittels schwarzer Sprühfarbe an das Gebäude der Stadtverwaltung in der Schwanseestraße gesprüht wurden, welche einen Bezug auf die Schmierereien am Gebäude der CDU-Geschäftsstelle in der Erfurter Straße zulassen.

Desweiteren wurde bekannt, daß am 18.08.2021 gegen 17:15 Uhr ein Jugendlicher auf dem Hermann-Brill-Platz gestört wurde, als er gerade einen Begrenzungsstein am dortigen Parkplatz mittels schwarzem Edding verzieren wollte. Als er den Mitteiler entdeckte, floh er vom Tatort. Laut Personenbesschreibung war der männliche Jugendliche zwischen 13 und 16 Jahren alt, trug einen schwarzen Kapuzen-Hoodie, schwarze Hose und schwarze Schuhe.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell