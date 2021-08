Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch

Weimar (ots)

Am 19.08.2021 gegen 12:45 Uhr wurde die Polizei über einen Kellereinbruch in der Blankenhainer Christian-Speck-Straße informiert. Unbekannte Täter hebelten die Vorhängeschlösser an drei Kellerboxen auf. Aus dem Keller des Anrufers wurde Wein und ein Bohrhammer entwendet. Ermittlungen zu weiteren Geschädigten laufen.

