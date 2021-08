Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfallflucht

Weimar (ots)

Am 19.08.2021 gegen 14:00 Uhr beobachtete eine Anwohnerin vom Fenster ihrer Wohnung in Niederzimmern, Auf dem Sand, wie ein weißer Transporter gegen geparkten Pkw stieß. Die Fahrerin des Transporters stieg aus, wischte die Scherben der beschädigten Heckleuchte auf die Straße und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Da es sich bei dem Transporter um ein Mietfahrzeug handelte, laufen derzeit Ermittlungen zu der Mieterin und ihrem Aufenthaltsort. Am Pkw der Geschädigten entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro.

