Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Keller aufgebrochen

Jena (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Nacht vom Mittwoch zum Donnerstag in einem Mehrfamilienhaus in der Ernst-Zielinski-Straße in Jena-Winzerla insgesamt sieben Kellerboxen auf und entwendeten neben Werkzeugen in erster Linie Lebensmittel.

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Jena unter der 03641-810 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell