Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 19.08.2021

Weimar (ots)

Diebstahl

Am 18.08.2021 gegen 16:40 Uhr wurde bekannt, dass am Skaterpark in der Budapester Straße Bänke fehlen würden. Eine Überprüfung bestätigte den Diebstahl von 4 Bänken. Diese waren mit Schrauben gegen Wegnahme gesichert. Die Schrauben wurden offenbar mittels Trennschleifer entfernt. Der Wert der Bänke wird auf ca. 300 Euro geschätzt.

