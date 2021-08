Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 19.08.2021

Graffiti

Am 18.08.2021 gegen 06:35 Uhr teilte eine Anruferin der Polizei mit, daß in der Schwanseestraße die Fassaden mehrerer Wohnhäuser sowie eines Friseursalons durch unbekannte Täter mit Graffiti's besprüht wurden. Die Tatzeit soll zwischen dem 17.08.2021, 16:30 Uhr bis zum 18.08.2021, 06:15 Uhr. liegen. Bei der Überprüfung wurden durch die Beamten 6 Schriftzügein schwarzer Farbe an insgesamt 4 Wohngebäuden festgestellt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 4.000 Euro geschätzt.

Gegen 10:10 Uhr erfolgte die Information über Graffiti an einem Haus in der Erfurter Straße, in welchem sich eine Partei-Geschäftsstelle befindet. Die beiden schwarzen Schriftzüge erstreckten sich über die gesamte Fassade, 12,5 Meter x 70 cm sowie 8,90 Meter x 60 cm. Die Tatzeit liegt hier zwischen dem 17.08.2021, 19:00 Uhr bis zum 18.08.2021, 08:00 Uhr. Geschätzter Schaden 5.000 Euro.

Auch der Kassenwagen des Bauhausmuseums blieb nicht verschont. Dieser wurde mittels grünem Edding-Stift beschriftet.

Am 19.08.2021 gegen 03:35 Uhr informiert ein Wachschutz über Schmierereien am Zeughof. Es handelt sich hier um eine Stehle von Martin Luther, auf welche mit schwarzem Edding mehrere Schriftzüge geschrieben wurden.

In allen Fällen deutet der Text auf eine politische Motivation hin.

