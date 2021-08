Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 19.08.2021

Weimar (ots)

Verkehrsunfall

Am 18.08.2021 gegen 12:20 Uhr befuhr die Fahrerin eines Pkw Skoda die Brahmsstraße in Richtung Fuldaer Straße. An der Kreuzung Brahmsstraße / J.-S.-Bach-Straße tastete sie sich langsam in den Kreuzungsbereich vor, übersah aber einen vorfahrtsberechtigten von rechts kommenden Mopedfahrer und es kam zum Zusammenstoß. Der Mopedfahrer stürzte und verletzte sich dabei leicht an der Hand. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 1.800 Euro.

