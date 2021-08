Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zur falschen Zeit am falschen Ort

Apolda (ots)

Im Rahmen der Prüfung eines Haftbefehls bezüglich einer anderen Person wurde in Apolda, Carolinenstraße/Faulborn in der dortigen Gartenanlage ein 37jähriger Mann in einer Laube angetroffen. Direkt vor auf ihm auf dem Tisch befand sich eine Platte mit einem kleinen Häufchen aus einer kristallinen Substanz. Bei einer anschließenden freiwilligen Durchsuchung des Beschuldigten konnte in einer Bauchtasche ferner ein Cliptütchen mit einer Kleinstmenge kristalliner Substanz aufgefunden werden. Sowohl das Tütchen als auch das offensichtliche Betäubungsmittel vom Tisch wurden sichergestellt.

