Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schlägerei

Apolda (ots)

Am 18.08.2021 meldete ein Zeuge über Notruf der Polizei eine Schlägerei in Apolda, Bernhard-Prager-Gasse. Hier seien 2 Männer miteinander zugange, wobei der eine nunmehr am Bode läge und der andere laut herum schreit. Die sofort eingesetzten Polizeibeamten konnten schließlich vor Ort einen 28jährigen und einen 44jährigen Apoldaer feststellen. Der 28jährige hatte den Geschädigten derart geschlagen, dass er eine Platzwunde am rechten Auge sowie Kratzer am Unterarm davontrug. Eine ärztliche Behandlung lehnte er ab. Beide waren nicht unerheblich alkoholisiert, 1,67 sowie 1,85 Promille, was vermutlich die Ausführung der Tathandlung begünstigte.

