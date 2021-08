Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 18.08.2021

Weimar (ots)

Diebstahl

Auf einem Firmengelände mit Mietgaragen in Großschwabhausen kam es in der Zeit vom 16.08.2021, 19:00 Uhr bis zum 17.08.2021, 12:00 Uhr zu einem Diebstahl aus einem vor einer Garage geparkten Pkw. Der Eigentümer hatte die Schlüssel für das Fahrzeug in der unverschlossenen Garage deponiert. Der oder die Täter nahmen diese an sich und konnten somit das Fahrzeug problemlos öffnen. Sie entwendeten die Zulassungspapiere, Bargeld sowie zwei Kennzeichentafeln für einen Traktor.

