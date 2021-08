Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 18.08.2021

Weimar (ots)

Diebstahl

Am 16.08.2021 wurden im Stadtgebeit von Weimar durch den Verein Lernort Weimar e.V. mehrere sogenannte "Stolpersteine" gesetzt und eine Rose darauf plaziert. Unter anderem in der Brucknerstraße. Diese Steine sollen an Opfer des NS-Regimes erinnern. Am 17.08.2021 gegen 05:50 Uhr stellte eine Anwohnerin in der Brucknerstraße fest, daß der dort neu gesetzte Stein entwendet wurde. Es wurden alle bisher gesetzten Steine im Stadtgebiet geprüft, nur dieser fehlte. Auch im näheren Umfeld konnte der Stein nicht aufgefunden werden. Hinweise zu dem oder den Tätern liegen derzeit noch nicht vor.

