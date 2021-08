Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 18.08.2021

Weimar (ots)

Sachbeschädigung

Am 17.08.2021 gegen 23:30 Uhr teilt ein Zeuge der Polizei mit, daß er beobachtet habe, wie eine männliche Person die Heckscheibe eines am Graben geparkten Pkw eingeschlagen hat. Da sich der Täter bei der Aktion verletzt haben mußte, konnten die Beamten der Blutspur durch das Stadtgebiet folgen. Letztendlich wurde die Person auf dem Markt mit einer blutenden Wunde an der Hand festgestellt. Er wurde zur Versorgung seiner Verletzung ins Klinikum verbracht.Die Höhe des Sachschadens am Pkw wird mit 1.000 Euro beziffert.

