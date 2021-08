Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 18.08.2021

Weimar (ots)

Unfallflucht

Am 17.08.2021 meldet ein Bürger aus Magdala der Polizei, dass an seinem Grundstück in der Blankenhainer Straße der Zaun durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt wurde. Dessen Fahrer befuhr die Blankenhainer Straße aus Richtung Autobahn kommend in Richtung Rathaus. Nach dem Durchfahren einer Linkskurve kam er rechts vonder Fahrbahn ab, fuhr über den Bordstein, über einen Grünstreifen und stieß gegen eine Hecke mit Metallzaun. Anschließend fuhr der Fahrer wieder auf die Fahrbahn und verließ unerlaubt die Unfallstelle. Der Zaun und die Hecke wurden hierbei auf einer Länge von 6 Metern beschädigt.

