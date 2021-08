Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 18.08.2021

Weimar (ots)

Wildunfall

Am 17.08.2021 gegen 22:15 Uhr befuhr die Fahrerin eines Pkw Opel die B 85 aus Blankenhain kommend in Richtung Lengefeld. Unmittelbar nach dem Abzweig Altdörnfeld lief plötzlich ein Reh über die Fahrbahn. In der weiteren Folge kam es zur Kollision mit dem Tier. Das Reh flüchtete von der Unfallstelle, am Pkw enstand Sachschaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell