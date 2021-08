Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Aufgefahren

Apolda (ots)

In der Jenaer Straße in Apolda kam es am 17.08.2021, gegen 09:30 Uhr am Kreisverkehr Robert-Koch-Krankenhaus/Baumarkt zu einem Auffahrunfall. Beide Beteiligte befuhren die Jenaer Straße stadteinwärts. Der 77jährige Geschädigte im Pkw Skoda musste an der Einmündung zum Kreisverkehr verkehrsbedingt halten, was der folgende 40jährige Fahrer eines Transporters zu spät bemerkte. Er versuchte noch auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Verletzt wurde niemand, beide Fahrzeuge blieben fahrbereit. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 1.500 Euro. Der Unfallverursacher wurde mündlich verwarnt.

