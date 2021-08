Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vorfahrt missachtet

Apolda (ots)

In Apolda, Kreuzung Erfurter Straße/Heinrich-Heine-Straße ereignete sich am 17.08.2021, 09:45 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw Opel und einem Pkw VW. Der 68jährige Opel-Fahrer befuhr die Erfurter Straße stadtauswärts mit der Absicht, nach links in die Heinrich-Heine-Straße einzubiegen. Die 76jährige Geschädigte befuhr im Pkw VW die Erfurter Straße stadteinwärts. Trotz der im Gegenverkehr befindlichen Verkehrsteilnehmerin bog der Unfallverursacher ab, in dessen Folge es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Es wurde niemand verletzt. Es entstand jedoch Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 10.000 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell