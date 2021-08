Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Hakenkreuze in der Promenade

Apolda (ots)

In den Nachtstunden vom 15.08.2021 zum 16.08.2021 wurden durch einen privaten Sicherheitsdienst im Auftrag der Stadtverwaltung in der Apoldaer Promenade an und im Umfeld einer Sitzgruppe nahe dem dortigen Friedensteich diverse Schmierereien mit rechtsradikalem Hintergrund festgestellt. Die Kriminalpolizei Jena hat die Sachbearbeitung übernommen und bittet nunmehr darum, dass sich Personen, die sachdienliche Hinweise geben können unter der Telefon-Nummer 03641-810 melden.

