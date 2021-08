Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Parkender Pkw übersehen

Apolda (ots)

In Apolda, Werner-Seelenbinder-Straße kam es am 16.08.2021, 10:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 56jähriger Lkw-Fahrer fuhr aus einer Ausfahrt auf die Werner-Seelenbinder-Straße auf und übersah hierbei den dort ordnungsgemäß parkenden Pkw Toyota eines 57jährigen Anwohners und fuhr auf diesen auf. Am Fahrzeug des Geschädigten entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro. Der Lkw wurde, dem ersten Anschein nach, nicht beschädigt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell